Doze partidos da Moldávia firmam pacto pró-Europa apesar de divisão sobre presidente

O referendo de 20 de outubro coloca Sandu e as forças pró-europeias contra um grupo de partidos pró-Rússia díspares que já realizam manifestações com o slogan "Não à UE".

O acordo de domingo foi assinado pelo Partido de Ação e Solidariedade (PAS) de Sandu, que detém a maioria no parlamento num dos países mais pobres da Europa, situado entre a Ucrânia e a Romênia.

Mas os iniciadores do pacto -- quatro partidos apelidados conjuntamente de "Juntos" -- acusam Sandu de "privatizar" a integração europeia ao confiar apenas no seu partido PAS.

O grupo, que as sondagens mostram que poderia garantir votos suficientes para ganhar assentos no parlamento, apela a Sandu para demitir seu governo e trazer outros partidos pró-europeus para a administração.

Com os partidos pró-Rússia promovendo uma campanha organizada pelo "não" na campanha do referendo, os analistas dizem que a chave é reunir apoio para a integração na UE no plebiscito, sem dedicar demasiada atenção às hipóteses de reeleição de Sandu.

