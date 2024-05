Índia e Bangladesh se preparam para primeiro ciclone do ano

Por Ruma Paul e Subrata Nag Choudhury

DHACA/CALCATA (Reuters) - Bangladesh e Índia se preparam para o primeiro ciclone do ano, já que uma tempestade com ventos de até 120 km/h deve atingir a costa na noite deste domingo, informou o departamento meteorológico indiano.

O escritório meteorológico de Bangladesh aumentou o sinal de perigo de tempestade para o nível mais alto no domingo para dois portos e nove distritos costeiros no país do sul da Ásia, anunciando os avisos em alto-falantes.