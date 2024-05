Presidente de Taiwan oferece cooperação após exercícios militares da China

A China criticou repetidamente Lai como um “separatista”. Lai rejeita as reivindicações de soberania de Pequim e diz que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. Ele ofereceu repetidamente negociações, mas foi rejeitado.

Falando numa reunião do seu Partido Democrático Progressista (DPP), no poder, na cidade de Tainan, no Sul, Lai apelou à China para "partilhar a pesada responsabilidade da estabilidade regional com Taiwan", de acordo com comentários fornecidos por seu partido.

Ele agradeceu aos Estados Unidos e a outros países por suas expressões de preocupação sobre os exercícios chineses.

“A comunidade internacional não aceitará que nenhum país crie ondas no Estreito de Taiwan e afete a estabilidade regional”, acrescentou Lai.

O primeiro grupo de legisladores dos EUA a visitar Taiwan desde que Lai assumiu o cargo chegou à ilha no domingo, para uma visita de quatro dias, liderada por Michael McCaul, presidente republicano do Comitê de Relações Exteriores da Câmara.

(Reportagem de Ben Blanchard)