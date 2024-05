Ataque de Israel a acampamento de Rafah gera condenação internacional

Mulheres choravam e homens faziam orações ao lado dos corpos envoltos em mortalhas.

"O mundo inteiro está testemunhando Rafah sendo queimada por Israel e ninguém está fazendo nada para impedir isso", disse Bassam, um morador de Rafah, por meio de um aplicativo de mensagem, sobre o ataque em uma área do oeste de Rafah que havia sido designada como zona segura.

Apesar de um clamor global pelo número de civis mortos, os tanques israelenses continuaram bombardeando as áreas leste e central da cidade nesta segunda-feira, matando oito pessoas, segundo autoridades de saúde locais.

As Forças Armadas de Israel disseram que o ataque aéreo de domingo, baseado em "inteligência precisa", eliminou o chefe de gabinete do grupo militante Hamas para o segundo e maior território palestino, a Cisjordânia, além de outro oficial responsável por ataques a israelenses.

No domingo, o governo havia dito que oito foguetes foram interceptados após serem disparados de Rafah. Um ministro disse que isso mostrava a necessidade de continuar as operações contra o Hamas.

O ataque ocorreu no bairro de Tel Al-Sultan, onde milhares de pessoas estavam abrigadas depois que as Forças Israelenses iniciaram uma ofensiva terrestre no leste de Rafah há mais de duas semanas.