Com poucos sinais de solução para a Síria, União Europeia promete mais apoio a refugiados

A conferência da UE busca manter a guerra na agenda, assim como o apoio para milhões de refugiados que o conflito criou. No entanto, com o fardo econômico e social sobre os países vizinhos crescendo, o bloco está dividido e incapaz de encontrar soluções, segundo diplomatas.

O retorno de refugiados, no entanto, ainda não é uma delas, como o chefe de política externa do bloco, Josep Borrell, deixou claro no começo da conferência.

“Embora a União Europeia deseje que o retorno para casa fosse uma opção realista para todos os refugiados, sempre e em todos os lugares, concordamos com o sistema da ONU de que atualmente as condições para retornos seguros, voluntários e dignos não existem na Síria”, disse Borrell.

“Insistimos que o principal responsável por estabelecer essas condições é o regime Assad”.

Borrell afirmou que o bloco está prometendo 560 milhões de euros em 2024 e 2025 para apoiar refugiados na Síria, no Líbano, no Iraque e na Jordânia, além de mais 1 bilhão de euros para a Turquia.

A Síria se tornou uma crise esquecida em que ninguém quer mexer, em meio à guerra israelense em Gaza e às tensões cada vez maiores entre Irã e potências ocidentais devido a suas atividades regionais.