China e EUA concordam em administrar riscos marítimos por meio de diálogo contínuo

Os Estados Unidos devem parar imediatamente de apoiar e tolerar forças “de independência de Taiwan”, acrescentou o ministério.

Os Estados Unidos mantêm interações diretas com Taiwan, incluindo vendas de armas, sob objeção de Pequim.

A China reivindica que Taiwan, democraticamente governada, como seu território, mas o governo de Taiwan rejeita as alegações de soberania de Pequim.

A China também pediu que os EUA não tomem partido no Mar do Sul da China, após Washington ampliar um acordo de segurança com as Filipinas em março para incluir ataques contra a guarda costeira do país do Sudeste Asiático.

(Reportagem de Farah Master e Liz Lee)