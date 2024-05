Papua-Nova Guiné ordena retirada após deslizamento de terra com milhares de pessoas soterradas

Por Lewis Jackson e Renju Jose

SYDNEY (Reuters) - Papua-Nova Guiné ordenou que milhares de moradores fossem retirados do caminho de um deslizamento de terra ainda ativo, nesta terça-feira, depois que partes de uma montanha desabaram, soterrando pelo menos 2.000 pessoas, de acordo com estimativas do governo.

As autoridades disseram que as chances de encontrar sobreviventes eram pequenas, mesmo com as equipes de socorro chegando à região de Enga, no norte da nação do Pacífico, de difícil acesso, desde sexta-feira.