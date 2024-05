EXCLUSIVO-Químicos semelhantes à nicotina usados em vapes podem ser mais potentes do que nicotina, diz FDA

Por Emma Rumney

LONDRES (Reuters) - As alternativas à nicotina usadas em vapes lançados nos Estados Unidos e no exterior, como a 6-metil nicotina, podem ser mais potentes e viciantes do que a própria nicotina, embora os dados científicos permaneçam incompletos, de acordo com a Agência de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA, na sigla inglês) e pesquisadores independentes.

As substâncias sintéticas -- que têm uma estrutura química semelhante à da nicotina -- não estão sujeitas às regulamentações sobre tabaco e vapes dos EUA, criadas para controlar a nicotina tradicional, uma droga altamente viciante.