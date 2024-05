ANC deve perder maioria nas eleições da África do Sul

"Haverá controles e equilíbrios no poder do ANC, mas o risco final é que as brigas internas possam tornar a governança ineficaz", disse Simon Harvey, chefe de análise de câmbio da Monex Europe.

Com os resultados de 20,4% das urnas, a parcela de votos do ANC na eleição de quarta-feira é de 43,4%, com a Aliança Democrática (DA) com 24,8%, segundo dados da comissão eleitoral divulgados nesta quinta-feira.

O partido marxista Combatentes da Liberdade Econômica (EFF) ficou com 8,8%, enquanto o uMkhonto we Sizwe (MK), um novo partido liderado pelo ex-presidente Jacob Zuma, ficou com 8,1%, com apoio concentrado na província de KwaZulu-Natal, terra natal de Zuma.

Institutos de pesquisas e duas das três principais emissoras do país preveem que os resultados finais confirmarão que o ANC - que obteve 57,5% dos votos na eleição anterior, em 2019 - perderá sua maioria.

Enquanto os primeiros resultados se inclinam para as áreas rurais, onde o ANC é relativamente forte, os resultados dos centros urbanos, onde ele é mais fraco, se acumulam mais tarde.

"Não acho que seja provável que o ANC alcance a maioria", disse o pesquisador Reza Omar, da Citizen Surveys.