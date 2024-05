CBF mantém convocação de Paquetá após acusação da federação inglesa de manipulação

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quinta-feira que vai manter a convocação de Lucas Paquetá para seleção brasileira apesar de o meia brasileiro ter sido acusado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) de tentar manipular o mercado de apostas.

A entidade informou que consultou a federação inglesa antes de decidir pela manutenção de Paquetá na equipe que disputará amistosos contra México e Estados Unidos em junho e a Copa América sob o comando do técnico Dorival Júnior.

"Diante do todo exposto, e ante os fatos relatados pela Federação Inglesa, a CBF, com respaldo de parecer elaborado conjuntamente pelas Diretorias Jurídica e de Governança e Conformidade e pela Unidade de Integridade, decide pela manutenção da convocação do jogador“, informou a CBF em comunicado assinado pelo presidente Ednaldo Rodrigues.