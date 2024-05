Kremlin diz que Otan está pressionando a Ucrânia a continuar com "guerra sem sentido" com a Rússia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta quinta-feira que os Estados Unidos, a Otan e alguns países europeus estão incentivando a Ucrânia a continuar o que chamou de "guerra sem sentido" de Kiev com a Rússia e os acusou de aumentar as tensões nas últimas semanas.

A Rússia enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022, no que chamou de operação militar especial, e Kiev diz que está se defendendo - com a ajuda do Ocidente - em um esforço para expulsar todas as forças russas de seu território.

Nesta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acusou alguns países ocidentais de aumentarem as tensões nas últimas semanas ao permitir que a Ucrânia usasse armas fornecidas por eles contra alvos dentro da Rússia, algo que os Estados Unidos ainda não concordaram publicamente em fazer.