Trump é um criminoso condenado. E agora?

É raro que pessoas sem histórico criminal que são condenadas apenas por falsificação de documentos sejam sentenciadas à prisão em Nova York. Punições como multas ou liberdade condicional são mais comuns.

Os réus condenados por falsificação que são sentenciados a cumprir pena atrás das grades geralmente cumprem um ano ou menos e, mesmo nesses casos, a maioria foi condenada por outros crimes, como fraude ou furto - ao contrário de Trump.

Se for punido com mais do que uma multa, Trump poderá ser colocado em confinamento domiciliar ou sujeito a um toque de recolher, em vez de ser preso.

Como ex-presidente, ele tem uma equipe vitalícia do Serviço Secreto e a logística para mantê-lo atrás das grades pode ser complicada.

Trump também poderia ser liberado sob fiança enquanto recorre da condenação.

TRUMP PODE RECORRER DA CONDENAÇÃO?