Xi diz que China quer trabalhar com países árabes para resolver questões críticas

PEQUIM (Reuters) - A China quer trabalhar com nações árabes para resolver questões críticas de maneira que conduza à defesa da imparcialidade, da justiça e do alcance da paz e da estabilidade no longo prazo, disse o presidente Xi Jinping em um discurso nesta quinta-feira, que também destacou a crise de Gaza.

De acordo com a mídia estatal, Xi afirmou, no Fórum de Cooperação China-Estados Árabes, em Pequim, que a China tenta fortalecer suas relações com os países árabes como um modelo para manter a paz e a estabilidade mundiais.

Nas suas observações sobre a guerra em Gaza, o líder chinês disse que a guerra não pode continuar indefinidamente, a justiça não pode estar permanentemente ausente e uma “solução de dois Estados” deve ser firmemente defendida.