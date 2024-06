Biden apresenta nova proposta de trégua em Gaza; Hamas responde positivamente

Na segunda fase, com duração indeterminada, Hamas e Israel negociariam os termos de um fim permanente das hostilidades, com o cessar-fogo se estendendo enquanto as conversas continuarem. A terceira fase incluiria um grande plano de reconstrução da Faixa de Gaza.

"É hora de esta guerra acabar, e começar o pós", afirmou Biden, que está sob pressão em ano eleitoral para acabar com o conflito em Gaza, que já dura oito meses.

O Hamas emitiu um comunicado, reagindo positivamente à proposta de Biden e afirmando que está pronto para participar "de forma positiva e construtiva" de quaisquer propostas que tenham como base um cessar-fogo permanente, a retirada de forças israelenses, a reconstrução da Faixa de Gaza, o retorno dos desalojados e um acordo "genuíno" de troca de prisioneiros caso Israel "anuncie claramente o compromisso com esse acordo".

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que autorizou que sua equipe de negociação apresente o acordo, "ao mesmo tempo em que insiste que a guerra não acabará até que todos os nossos objetivos sejam alcançados, incluindo o retorno de todos os reféns e a destruição das capacidades militares e governamentais do Hamas".

O setor militar israelense afirmou que suas forças encerraram as operações na região de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, após dias de intensos combates, enquanto continuam operando em Rafah, no sul, tendo como alvo o que dizem ser o último grande reduto do Hamas.

As conversas mediadas por Egito, Catar e outros países para organizar um cessar-fogo entre Israel e o grupo islâmico na guerra de Gaza foram repetidamente paralisadas, com os dois lados culpando o outro pela falta de progresso.