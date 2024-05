Tribunal russo prorroga detenção da jornalista russo-americana Kurmasheva

O Tatar-Inform, veículo de comunicação afiliado ao Estado, sugeriu que ela também foi formalmente acusada de coletar deliberadamente informações militares que poderiam ser usadas contra a Rússia e de divulgar informações falsas sobre o Exército russo.

Kurmasheva foi a segunda representante da mídia dos EUA a ser detida na Rússia desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, também está detido, sob acusações de espionagem, que ele nega.

A RFE/RL, que considera a detenção de Kurmasheva injusta, é financiada pelo Congresso dos EUA. A Rússia a designou como "agente estrangeiro", classificação que carrega um significado negativo da Guerra Fria.

O Kremlin negou qualquer campanha contra os americanos na Rússia.

Vestida com uma jaqueta jeans e camiseta branca, Kurmasheva, de 47 anos, disse a jornalistas em uma gaiola de vidro do tribunal na cidade de Kazan que sofria de vários problemas de saúde que não poderiam ser tratados adequadamente na detenção.

Ela disse que ouviu as vozes de seus filhos pela última vez em outubro do ano passado, pois não tinha permissão para fazer ligações telefônicas. As cartas demoravam um mês e meio para chegar, acrescentou.