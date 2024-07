Banco Central não quer acabar com papel-moeda, diz Campos Neto

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Acabar com o papel-moeda não está nos planos do Banco Central, disse nesta quarta-feira o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, defendendo a importância de haver opções para uso do real ao mencionar que o governo ficou perto de ter problemas com o programa de auxílio emergencial durante a pandemia de Covid-19 por falta de dinheiro em espécie.

Em palestra no evento Blockchain Rio, ele afirmou que houve um “problema enorme” com o excesso de demanda por cédulas durante o pagamento do auxílio emergencial, criado em 2020 entre as medidas de enfrentamento da pandemia, com repasses diretos do governo a famílias de baixa renda.

“A gente chegou em uma situação muito próxima de talvez o governo não conseguir fazer o programa de transferência de renda porque não tinha papel-moeda, as pessoas queriam ter o dinheiro na mão”, disse Campos Neto.