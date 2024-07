Israel realiza novas incursões em Gaza enquanto Netanyahu visita os EUA

As forças israelenses também realizaram ataques aéreos em várias áreas do centro e do norte da Faixa de Gaza, matando e ferindo vários palestinos, segundo autoridades de saúde.

Moradores de Rafah, perto da fronteira com o Egito, disseram que as forças israelenses haviam explodido várias casas no oeste da cidade.

PALESTINOS CRITICAM EUA

Os combatentes liderados pelo Hamas desencadearam a guerra em 7 de outubro, invadindo o sul de Israel, matando 1.200 pessoas e fazendo 250 prisioneiros, de acordo com os registros israelenses. Cerca de 120 reféns ainda estão sequestrados, embora Israel acredite que um em cada três esteja morto.

Alguns palestinos que se reuniram em um hospital em Khan Younis antes dos funerais criticaram os Estados Unidos, o mais importante aliado internacional de Israel, por receber Netanyahu.

O líder israelense vai falar ao Congresso ainda na quarta-feira e se encontrar com o presidente norte-americano, Joe Biden, na Casa Branca na quinta-feira. O candidato republicano à Presidência, Donald Trump, disse que se encontraria com Netanyahu na Flórida na sexta-feira.