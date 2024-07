Milhares de pessoas protestam perto do Capitólio dos EUA antes de discurso de Netanyahu

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - Milhares de manifestantes contrários à guerra de Israel em Gaza, alguns carregando bandeiras palestinas, reuniram-se perto do Capitólio em Washington nesta quarta-feira, antes do discurso do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, aos membros do Congresso dos EUA.

Um palco decorado com faixas incluía uma declarando o líder israelense como "Criminoso de Guerra Procurado", em referência a um mandado de prisão solicitado pelos promotores do Tribunal Penal Internacional. Netanyahu nega veementemente as alegações de crimes de guerra.