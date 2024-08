No primeiro dia da convenção, Biden pedirá que democratas se unam em torno de Kamala

Os manifestantes pró-palestinos eram menos do que as dezenas de milhares que os organizadores haviam previsto, mas um grupo dissidente deixou a marcha principal e invadiu um perímetro de segurança próximo ao centro de convenções, atraindo a tropa de choque da polícia para o local.

O comparecimento de Biden para iniciar o evento de quatro dias servirá como uma passagem simbólica da tocha para sua número 2, depois que ele foi pressionado a desistir da disputa pelos líderes do partido, preocupados com o fato de o titular de 81 anos estar velho demais para vencer ou servir por mais quatro anos.

Durante um ensaio no centro de convenções nesta segunda, perguntaram a Biden se este era um momento agridoce para ele.

"É um momento memorável", disse ele aos repórteres.

Com discurso previsto para depois da meia-noite (horário de Brasília), Biden retratará o ex-presidente republicano como uma ameaça à democracia norte-americana, ao mesmo tempo em que elogiará as conquistas do governo Biden-Kamala.

Kamala, de 59 anos, provavelmente se juntará a Biden no palco, disseram fontes.