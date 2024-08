China decide manter taxas de juros de referência inalteradas

Em uma pesquisa da Reuters com 37 participantes do mercado realizada esta semana, todos os entrevistados esperavam que ambas as taxas permanecessem inalteradas.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na China se baseia na LPR de um ano, enquanto a taxa de cinco anos influencia o preço das hipotecas.

A China surpreendeu os mercados em julho ao cortar as principais taxas de juros de curto e longo prazo, sua primeira medida tão ampla em quase um ano, sinalizando a intenção das autoridades de fortalecer o crescimento econômico.

A sequência dos cortes também mostrou que a estrutura monetária do Banco do Povo da China havia mudado, fazendo com que a taxa de curto prazo passasse a ser o principal sinal que orienta os mercados, disseram operadores e analistas.

Os empréstimos bancários da China caíram mais do que o esperado no mês passado, atingindo o valor mais baixo em quase 15 anos, arrastados para baixo pela fraca demanda de crédito e por fatores sazonais, aumentando as expectativas de que o banco central possa adotar mais medidas de afrouxamento.

(Por Winni Zhou em Xangai e Tom Westbrook em Cingapura)