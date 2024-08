EUA e Coreia do Sul realizam exercícios aéreos conjuntos para combater ameaça da Coreia do Norte

Aeronaves de duas alas de caças dos EUA baseadas na Coreia do Sul estão participando, segundo a Força Aérea. Os Estados Unidos mantêm 28.500 soldados na Coreia do Sul para a defesa combinada contra a Coreia do Norte, que possui armas nucleares.

A Coreia do Norte rotineiramente critica os exercícios anuais Ulchi Freedom Shield, que começaram na segunda-feira e se estenderão até 29 de agosto, por aumentar as tensões na península coreana, chamando-os de ensaios para uma guerra nuclear.

Embora esteja tentando modernizar sua frota aérea, o Norte enfrenta desafios para introduzir novas aeronaves e depende, em grande parte, de aeronaves de combate obsoletas e envelhecidas, até mesmo alguns antigos caças MiG soviéticos que foram introduzidos na década de 1950.

Pyongyang aumentou sua capacidade de guerra tática, envolvendo mísseis de curto alcance e artilharia pesada, com o objetivo de atingir o Sul, depois de ter feito avanços significativos nos programas nucleares e de mísseis balísticos de longo alcance.

(Reportagem de Jack Kim)