Mergulhadores buscam executivos de tecnologia e de banco após naufrágio de iate

Quinze pessoas escaparam antes que o barco virasse e o corpo de uma pessoa foi rapidamente recuperado. Seis passageiros continuavam desaparecidos - Lynch e sua filha de 18 anos, o presidente não-executivo do Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, o advogado do Clifford Chance Chris Morvillo, e suas esposas.

"O medo é que os corpos tenham ficado presos dentro da embarcação", que estava a 49 metros de profundidade, disse Salvatore Cocina, chefe da proteção civil na Sicília, à Reuters.

"A maior dificuldade que temos é devido à profundidade, que não permite longos períodos de intervenção", afirmou o mergulhador do corpo de bombeiros Marco Tilotta aos repórteres. "Planejamos (...) procurar centímetro por centímetro."

Tilotta disse que a embarcação parecia estar intacta e estava deitada sobre seu lado direito. Os mergulhadores ainda não haviam verificado se o mastro de 72 metros havia se partido em alguma parte de seu comprimento.

Lynch, de 59 anos, é um dos empresários de tecnologia mais conhecidos do Reino Unido. Ele criou a maior empresa de software do país, a Autonomy, a partir de sua pesquisa inovadora na Universidade de Cambridge e ficou conhecido como o Bill Gates do Reino Unido.

Ele vendeu a empresa para a HP por 11 bilhões de dólares em 2011, e depois disso o negócio se desfez de forma espetacular com a gigante da tecnologia dos EUA acusando-o de fraude, o que resultou em um longo julgamento. Lynch acabou sendo absolvido por um júri em San Francisco em junho.