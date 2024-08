Militares israelenses recuperam corpos de seis reféns em Gaza

A recuperação dos corpos ocorreu no momento em que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reuniria com autoridades no Egito, conforme continuava uma visita à região com o objetivo de superar as diferenças entre Israel e o grupo militante palestino Hamas em relação a um acordo para acabar com os combates em Gaza e devolver os reféns.

O ministro da Defesa, Yoav Gallant, disse que os corpos de Yagev Buchshtab, Alexander Dancyg, Abraham Munder, Yoram Metzger, Nadav Popplewell e Chaim Peri foram recuperados dos túneis sob Khan Younis, no sul de Gaza, após uma "operação complexa".

"Continuaremos trabalhando para atingir os objetivos dessa guerra - devolver os reféns a Israel e desmantelar o Hamas", afirmou ele em um comunicado.

O Fórum de Famílias de Reféns, uma organização que representa a maioria das famílias de reféns, saudou a notícia, mas renovou seu apelo ao governo para que conclua um acordo de libertação de reféns com o Hamas.

"O retorno imediato dos 109 reféns restantes só pode ser alcançado por meio de um acordo negociado. O governo israelense, com a ajuda de mediadores, deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para finalizar o acordo que está sendo negociado", disse.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que enfrentou duras críticas de muitas das famílias dos reféns por não ter conseguido garantir um acordo, declarou que o governo continuará trabalhando para trazer de volta os reféns que ainda restam em Gaza.