Azul reafirma negociações, diz que notícia da Bloomberg foi "mal interpretada"

Em vez disso, a empresa citou uma série de ações que a empresa já havia divulgado anteriormente, como negociações para uma combinação de negócios com a rival Gol e que tem capacidade de captação de recursos utilizando a unidade Azul Cargo como garantia primária em montante de até 800 milhões de dólares.

"A companhia está em negociações ativas com seus principais 'stakeholders' para otimizar a estrutura de equity acordada no plano de otimização de capital do ano passado. Em linhas gerais, os 'stakeholders' estão demonstrando apoio e as negociações estão avançando na direção de melhores resultados para todas as partes", afirmou a Azul no fato relevante.

(Por Alberto Alerigi Jr.)