Israel diz ter matado comandante da Jihad Islâmica em tiroteio em mesquita na Cisjordânia

A divisão de Tulkarm do braço armado da Jihad Islâmica confirmou a morte, o que elevou o número total de palestinos mortos nos últimos dois dias para 17, e disse que os combatentes atacaram as forças israelenses perto da mesquita de Abu Ubaida.

A operação começou na madrugada de quarta-feira, com centenas de israelenses apoiados por helicópteros, drones e veículos blindados de transporte invadindo as cidades de Tulkarm, Jenin e áreas no Vale do Jordão.

Também houve uma interrupção completa da rede da Jawwal, uma das duas principais empresas de telecomunicações nos territórios palestinos de Gaza e da Cisjordânia, de acordo com uma testemunha da Reuters.

Mais cedo, em Jenin, escavadeiras israelenses percorriam ruas vazias e cheias de lixo, enquanto o som dos drones percorria o céu.

As tropas revistaram ambulâncias nas ruas e em frente ao principal hospital de Jenin, que teve seu acesso bloqueado na quarta-feira para evitar que os combatentes buscassem refúgio naquele local.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o lançamento de operações militares em larga escala por Israel era "profundamente preocupante" e pediu uma interrupção imediata.