Juíza de processo contra Trump diz que calendário eleitoral não afetará julgamento

“Parece a mim que o que você está tentando fazer é prejudicar a apresentação de evidências nesse caso, para que não interfira na eleição”, afirmou a juíza distrital Tanya Chutkan, dizendo “não estar preocupada com o calendário eleitoral”.

Trump, que não participou da audiência, enfrenta quatro acusações criminais que o acusam de usar falsas alegações de fraude para inverter os resultados da eleição e impedir a certificação de sua derrota para o presidente democrata Joe Biden.

Lauro disse que seria “injusto” permitir que o procurador especial Jack Smith apresentasse uma versão detalhada do processo, especialmente em um “período sensível”, antes da eleição presidencial, quando Trump enfrentará a vice-presidente, a democrata Kamala Harris.

Lauro afirmou que a defesa do ex-presidente deveria primeiro agir para pedir o afastamento das acusações, argumentando que o júri que analisou a acusação contra Trump, no mês passado, ouviu evidências que foram proibidas pela decisão da Suprema Corte.

O novo indiciamento, apresentado em agosto, incluiu as mesmas quatro acusações que o obtido no ano passado por Jack Smith, mas retirou alegações que a Suprema Corte considerou que não poderiam continuar fazendo parte do caso.

Por meio de seus advogados, Trump se declarou inocente.