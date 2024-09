Rússia, China e Irã tentam influenciar eleição dos EUA, diz oficial de inteligência

O briefing ocorreu após as acusações de lavagem de dinheiro dos EUA contra dois funcionários da rede de mídia estatal russa RT na quarta-feira pelo que as autoridades disseram ser um esquema para contratar uma empresa norte-americana para produzir conteúdo online para influenciar a eleição presidencial de 2024.

Autoridades do Departamento de Justiça disseram que os dois funcionários usaram empresas de fachada e personas falsas para pagar 10 milhões de dólares a uma empresa não identificada do Tennessee para produzir vídeos online destinados a ampliar as divisões políticas nos Estados Unidos.

Autoridades dos EUA disseram a um comitê do Senado em maio que um número cada vez maior de agentes estrangeiros, inclusive agentes não estatais, está tentando influenciar as eleições dos EUA, e a Rússia, a China e o Irã, embora sejam os mais importantes, estão longe de ser os únicos.

(Reportagem de Christopher Bing e Jonathan Landay)