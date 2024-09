Capital do Vietnã é inundada por rio e número de mortos por tufão Yagi chega a 179

"As pessoas estavam se movendo freneticamente, pegando suas motos, realocando itens", disse a porta-voz Carlota Torres Lliro, expressando preocupação com dezenas de crianças e famílias que vivem em casas improvisadas à beira do rio.

As autoridades vietnamitas também levantaram preocupações na quarta-feira sobre as usinas hidrelétricas chinesas que liberam água em outro afluente do Rio Vermelho, o Rio Lo, conhecido na China como Panlongjiang, com Pequim dizendo que os dois países estavam cooperando na prevenção de enchentes.

O Yagi causou estragos em muitas fábricas e inundou depósitos em centros industriais costeiros voltados para a exportação, a leste de Hanói, forçando o fechamento de fábricas, sendo que algumas só devem retomar as operações completas depois de semanas, segundo executivos.

As interrupções ameaçam as cadeias de suprimentos globais, uma vez que o Vietnã abriga grandes operações de multinacionais que enviam produtos principalmente para Estados Unidos, Europa e outros países desenvolvidos.

