Putin diz que Rússia deveria considerar restringir exportações de urânio, titânio e níquel

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que Moscou deveria discutir limitar as exportações de urânio, titânio e níquel em retaliação contra as sanções dos países ocidentais.

As declarações de Putin para ministros do seu governo levaram a uma alta nos preços do níquel e fez o preço das ações das mineradoras de urânio subir.

Nas declarações televisionadas, ele disse que esse tipo de restrição poderia ser introduzida para outros commodities, e destacou que a Rússia é um dos principais produtores de gás natural, diamantes e ouro.