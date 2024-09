Cobertura da vacinação contra pólio em Gaza atingiu 90%, diz agência da ONU

Mais de 446.000 crianças palestinas no centro e no sul de Gaza foram vacinadas no início deste mês, antes que uma campanha para vacinar mais 200.000 crianças no norte de Gaza começasse em 10 de setembro, apesar das restrições de acesso, ordens de retirada e falta de combustível.

A primeira rodada da campanha de vacinação contra a pólio em Gaza terminou com sucesso, disse o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, acrescentando que 90% das crianças do enclave receberam a primeira dose.

"As partes envolvidas no conflito respeitaram amplamente as diferentes ´pausas humanitárias´ exigidas, mostrando que, quando há vontade política, a assistência pode ser fornecida sem interrupções. Nosso próximo desafio é fornecer a segunda dose às crianças no final de setembro", escreveu ele no X.

Israel iniciou sua campanha militar em Gaza no dia 7 de outubro do ano passado, depois que o Hamas liderou uma incursão no sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

O ataque resultante em Gaza matou mais de 41.000 palestinos, segundo o Ministério da Saúde do enclave, e reduziu grande parte do território a ruínas.

(Reportagem de Clauda Tanios)