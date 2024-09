Neste momento todo incêndio é criminoso e governo trabalha para elevar penas, diz Marina

(Reuters) -A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta terça-feira que, no momento atual, todo incêndio florestal existente no país é criminoso, pois há uma proibição de uso de fogo em todo território nacional.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, do CanalGov, Marina também afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está trabalhando para elevar as penas para incêndios criminosos, apontando que atualmente as punições previstas são muito brandas.

"Neste momento qualquer incêndio se caracteriza como incêndio criminoso. Há uma proibição do uso do fogo em todo o território nacional", disse a ministra ao programa.