Comerciante é preso suspeito de matar jovem a tiros em apartamento em SP

Um comerciante chinês de 33 anos foi preso em flagrante por suspeita de matar uma mulher a tiros no apartamento dele no sábado (14) no Bom Retiro, no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Moradores do edifício ouviram disparos de arma de fogo e acionaram a Polícia Militar. Durante a verificação para saber a origem dos tiros, os agentes escutaram um homem gritando em um dos apartamentos e arrombaram a porta após ninguém os atender. O suspeito foi encontrado sentado no chão da sala e não respondeu às ordens dos policiais.

A vítima foi achada nua, caída no chão e com diversos ferimentos de arma de fogo. Ao menos oito disparos atingiram o corpo da jovem, conforme uma apuração preliminar. Também havia marcas de tiros na parede do cômodo.