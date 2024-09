Marinha confirma morte de 4 tripulantes após naufrágio em PE

A Marinha confirmou, na noite desta segunda-feira (16), a morte de quatro tripulantes que estavam desaparecidos após o naufrágio de um navio de carga em Pernambuco.

O que aconteceu

Outro tripulante permanece desaparecido, informou o Comando do 3º Distrito Naval. "A Marinha do Brasil continua com a estrutura do Salvamar Nordeste acionada, coordenando a operação de busca e salvamento", diz o comunicado.

Os quatro sobreviventes foram levados para a cidade de Goiana (PE). São eles: Edvaldo Baracho da Silva, Marcelo Cláudio da Conceição Freitas, Mozart Gomes da Fonseca e Valcei Gomes da Costa.