Von der Leyen nomeia nova Comissão Europeia com foco em mudanças climáticas, segurança e competitividade

Outros nomes na lista de comissários da UE incluem o ministro das Relações Exteriores da França, Stephane Sejourne, responsável pela estratégia industrial, enquanto Maros Sefcovic, da Eslováquia, supervisionará as políticas comerciais e Kaja Kallas, da Estônia, será responsável pela política externa.

O indicado da Polônia, Piotr Serafin, foi nomeado para a poderosa função de supervisionar o orçamento da UE.

Todos os candidatos passarão por audiências com os legisladores do Parlamento Europeu, que devem aprovar sua nomeação.

Todos os comissários se reportarão à conservadora alemã Von der Leyen, que recebeu dos Estados-membros um segundo mandato como executiva-chefe da UE depois que seu campo político obteve a maioria dos votos nas eleições do bloco.

Espera-se que a próxima Comissão Europeia assuma o cargo até o final do ano, o que significa que uma de suas primeiras tarefas será analisar o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro.

Um segundo mandato de Donald Trump pode alterar drasticamente a unidade ocidental no apoio à Ucrânia contra a invasão da Rússia e acabar com as relações comerciais da UE com a maior economia do mundo.