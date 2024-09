Comissão eleitoral da Geórgia determina contagem manual de votos na disputa presidencial dos EUA

Por Joseph Ax e James Oliphant

(Reuters) - A comissão eleitoral do Estado norte-americano da Geórgia, controlada pelos republicanos, aprovou nesta sexta-feira exigir a contagem manual de milhões de cédulas nas eleições de novembro, uma medida que, segundo os defensores dos direitos do voto, poderia causar atrasos, introduzir erros e estabelecer as bases para contestações eleitorais espúrias.

A regra da contagem manual, aprovada por um placar de 3 a 2, tornará a Geórgia o único Estado dos EUA a implementar essa exigência como parte do processo normal de tabulação dos resultados, de acordo com Gowri Ramachandran, diretor de eleições e segurança do Brennan Center for Justice da Universidade de Nova York, um instituto de políticas públicas de esquerda.