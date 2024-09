Kamala Harris se junta a Oprah Winfrey em evento de campanha com celebridades

Por Gabriella Borter e Stephanie Kelly

FARMINGTON HILLS (Reuters) - Um evento virtual repleto de estrelas organizado por Oprah Winfrey na noite de quinta-feira para impulsionar a campanha de Kamala Harris foi marcado por momentos de lágrimas e endossos de celebridades, atraindo centenas de milhares de espectadores nas mídias sociais.

Winfrey organizou o evento "Unite for America" com o grupo ativista Win with Black Women, cujo objetivo era registrar as pessoas para votar e apoiar Kamala em Estados como Pensilvânia, Geórgia e Michigan, que deverão decidir a eleição de 5 de novembro.