Tempestade tropical Helene ganha força e vai se tornar furacão no Golfo do México

Por Rich McKay e Brendan O'Brien

(Reuters) - A tempestade tropical Helene deve se tornar um furacão nesta quarta-feira, ganhando força rapidamente no leste do Golfo do México e ameaçando o Estado norte-americano da Flórida nos próximos dois dias.

Mais de 40 milhões de pessoas nos Estados da Flórida, Geórgia e Alabama estão sob alertas de furacão e tempestade tropical enquanto o Helene avança para noroeste, próximo à costa da Península de Yucatán, informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos nesta quarta-feira.