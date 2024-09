Brasil desenha proposta para atrair investimentos chineses em visita de Xi Jinping

Em meio às disputas geopolíticas que envolvem China e Estados Unidos, a aproximação dos governo brasileiro com o país asiático desperta a preocupação dos norte-americanos, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters. Com dificuldades de encarar no mesmo grau a disposição chinesa de despejar financiamento e distribuir tecnologias, os norte-americanos tentam, ainda assim, aumentar as parcerias com o Brasil e fazer frente aos chineses.

No início deste ano, os Estados Unidos abriram seu primeiro escritório da Development Finance Corporation (DFC) na América Latina. Além disso, tentam também fazer investimentos no país através da Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), iniciativa do G7 que financia infraestrutura em países em desenvolvimento.

Os dois movimentos, disse à Reuters uma fonte que acompanha o processo, são parte de iniciativas dos Estados Unidos para tentar ampliar a presença no Brasil, em um movimento de contrabalançar o peso da China.

Existe a intenção norte-americana de investir na área dos chamados minerais críticos, cruciais para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono -- um setor que também interessa à China.

"Existem estudos de como oferecer ao Brasil tecnologia para aumentar o refino desses materiais, ampliar o papel do Brasil nessa cadeia", disse uma fonte norte-americana.

As conversas começaram em março do ano passado, durante a visita do o subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos, Energia e Meio Ambiente, José W. Fernandez, como mostrou na época a Reuters, mas ainda não avançaram em medidas concretas.