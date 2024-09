Trump pode ganhar impulso de ex-eleitores de Robert F. Kennedy Jr

Matthew McCloskey, um consultor de bem-estar de 26 anos de Holland, Michigan, apoiou Stein na eleição de 2016 e votou em Andrew Yang em 2020. Ele estava apoiando Kennedy este ano e agora votará em Trump.

"Fui empurrado junto com muitos democratas antiguerra e anticorrupção para fora do meu próprio partido", disse McCloskey, apontando para os amplos conflitos em que os EUA estão envolvidos.

Ele disse que a inclusão de Kennedy na equipe de Trump, e potencialmente em um novo governo, mostra que Trump está "falando sério sobre realmente desafiar essa captura corporativa de nossas agências governamentais".

Embora a pesquisa da Reuters não tenha sido estatisticamente significativa, pesquisas mais amplas também mostram que Trump pode ter a vantagem de cortejar os apoiadores de Kennedy nos Estados onde a disputa está mais acirrada.

Em Michigan, Trump recebeu um aumento de 2% a 3% do endosso de Kennedy, o que o ajudou a abrir um ponto de vantagem sobre Kamala no estado, de acordo com a pesquisa da EPIC-MRA, uma empresa de pesquisas sediada em Michigan, feita antes do debate entre Trump e Kamala em 10 de setembro.

Esses 2%-3% se traduzem em até 165.000 eleitores de Michigan, disse Bernie Porn, presidente da EPIC-MRA. O presidente norte-americano, Joe Biden, venceu em Michigan por cerca de 154.000 votos em 2020.