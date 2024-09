Líder supremo do Irã é levado para local seguro, dizem fontes

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, foi levado para um local seguro dentro do Irã, disseram fontes à Reuters, um dia depois de Israel matar o chefe do grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, em um ataque na cidade de Beirute.

A medida para proteger o principal tomador de decisões do Irã é a mais recente demonstração de nervosismo de autoridades iranianas em um momento no qual Israel lança uma série de devastadores ataques sobre o Hezbollah, aliado iraniano mais bem armado e equipado da região.

A Reuters informou neste mês que a elite da Guarda Revolucionária do Irã ordenou que todos os seus membros parassem de usar qualquer dispositivo de comunicação, após milhares de pagers e walkie-talkies usados pelo Hezbollah explodirem.