Áustria vota em eleições apertadas, com a extrema-direita em busca de vitória histórica

Por Francois Murphy e Dave Graham

VIENA (Reuters) - Os austríacos votaram neste domingo para escolher um novo Parlamento, com o Partido da Liberdade (FPO), de extrema-direita, buscando garantir sua primeira vitória nas eleições gerais, o que pode levar a uma disputa dentro da União Europeia sobre a guerra na Ucrânia.

O FPO liderou as pesquisas de opinião durante meses, mas sua vantagem sobre o Partido Popular Austríaco (OVP), agremiação conservadora e atualmente no poder, do chanceler Karl Nehammer, quase evaporou em uma campanha dominada pelas preocupações dos eleitores com a economia e a imigração.