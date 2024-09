Israel bombardeia o Líbano, pressionando o Hezbollah após matar seu líder

Após a morte de Nasrallah -- morto em um ataque aéreo maciço em Beirute na sexta-feira -- o Hezbollah disparou novas saraivada de foguetes contra Israel, enquanto o Irã disse que sua morte seria vingada.

A intensificação do bombardeio de Israel aumentou os temores de que o conflito possa sair do controle, potencialmente atraindo o Irã, assim como os Estados Unidos, aliado de Israel mais próximo, que neste domingo disse ter autorizado o reforço de suas Forças Armadas na região, ao mesmo tempo em que pediu uma solução diplomática.

Nasrallah não apenas transformou o Hezbollah em uma poderosa força doméstica no Líbano durante seus 32 anos como líder, mas ajudou a transformá-lo no eixo da rede de grupos aliados do Irã no mundo árabe.

O corpo de Nasrallah foi recuperado intacto do local do ataque de sexta-feira, uma fonte médica e uma fonte de segurança disseram à Reuters no domingo. O Hezbollah ainda não informou quando será realizado seu funeral.

Simpatizantes do grupo e outros libaneses que elogiaram seu papel na luta contra Israel, que ocupou o sul do Líbano por anos, lamentaram sua morte neste domingo.

"Perdemos o líder que nos deu toda a força e a fé de que nós, este pequeno país que amamos, poderíamos transformá-lo em um paraíso", disse a cristã libanesa Sophia Blanche Rouillard, carregando uma bandeira negra para o trabalho em Beirute.