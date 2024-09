Israel lança ataques a alvos Houthi no Iêmen

"Durante o último ano, os Houthis têm operado sob a direção e financiamento do Irã, e em cooperação com milícias iraquianas para atacar o Estado de Israel, minar a estabilidade regional e interromper a liberdade global de navegação", disse o comunicado.

Militantes Houthis do Iêmen dispararam mísseis e drones contra Israel repetidamente, no que eles classificam como solidariedade aos palestinos, desde o início da atual guerra em Gaza após ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Em seu último ataque, os Houthis disseram que lançaram um míssil balístico no sábado em direção ao Aeroporto Internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv, que Israel disse ter interceptado. Os israelenses também interceptaram outro míssil Houthi na sexta-feira.

O movimento Houthi lamentou a morte do chefe do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, seu aliado em uma aliança apoiada pelo Irã em oposição a Israel, após sua morte em um ataque aéreo israelense em Beirute.

(Por Mohammed Ghobari, Maayan Lubell e Reyam Mukhasahf)