Hezbollah escolherá novo líder na primeira oportunidade, diz vice do grupo

BEIRUTE (Reuters) - O grupo libanês Hezbollah escolherá um sucessor para seu secretário-geral morto, Sayyed Hassan Nasrallah, "na primeira oportunidade" e continuará a luta contra Israel, disse o vice-líder do grupo apoiado pelo Irã, Naim Qassem, na segunda-feira.

Ele falou em um discurso televisionado, a primeira aparição de uma autoridade do Hezbollah desde que Nasrallah foi morto na sexta-feira em um ataque aéreo israelense nos subúrbios do sul da capital do Líbano.

"Escolheremos um secretário-geral para o partido na primeira oportunidade... e preencheremos a liderança e os cargos de forma permanente", afirmou Qassem, falando em frente a painéis de madeira de um local não revelado.