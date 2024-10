Ex-presidente dos EUA Jimmy Carter comemora 100 anos

(Reuters) - Jimmy Carter, vencedor do prêmio Nobel da Paz e mais velho entre todos os ex-presidentes dos Estados Unidos, comemora nesta terça-feira seu 100º aniversário.

Carter, um democrata, exerceu um único mandato como presidente, entre janeiro de 1977 a janeiro de 1981. Suas décadas de trabalho humanitário após deixar o cargo, incluindo a promoção dos direitos humanos e o alívio da pobreza em países do mundo todo, lhe renderam o Prêmio Nobel da Paz em 2002.

Seu aniversário, que ocorre 19 meses depois de ele ter entrado em tratamento paliativo em sua casa em Plains, na Geórgia, está sendo marcado pela transmissão de um show de tributo, com estrelas da música country, rock e gospel, gravado no Fox Theatre de Atlanta no mês passado.