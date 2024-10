Guarda Revolucionária do Irã diz que mísseis foram disparados contra Israel e alerta contra retaliação

DUBAI (Reuters) - A elite da Guarda Revolucionária do Irã disse nesta terça-feira que lançou dezenas de mísseis contra Israel e alertou que, se Israel retaliar, a resposta de Teerã será "mais esmagadora e destrutiva", informou a TV estatal iraniana.

"Depois de um período de contenção, o Irã atacou o coração dos territórios ocupados com dezenas de mísseis após o martírio de Ismail Haniyeh (líder do Hamas) (...) a intensificação dos ataques do regime sionista ao Líbano e a Gaza, o martírio do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do comandante da Guarda, Abbas Nilforoushan."

Uma alta autoridade iraniana disse à Reuters que os lançamentos de mísseis foram ordenados pelo líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, que permanece em um local seguro desde que os ataques aéreos israelenses em Beirute mataram Nasrallah, na semana passada.