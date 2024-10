Homem é preso após ferir três crianças de uma creche em Zurique

ZURIQUE (Reuters) - Um homem foi preso depois de atacar e ferir três crianças de 5 anos de idade com uma arma afiada enquanto elas estavam a caminho da creche na cidade suíça de Zurique nesta terça-feira, informou a polícia local.

Uma das crianças ficou gravemente ferida no ataque, ocorrido pouco depois do meio-dia no distrito de Oerlikon, no norte da cidade, de acordo com o comunicado da polícia.

A polícia não forneceu detalhes sobre a arma ou o possível motivo.