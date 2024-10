Ucrânia investiga suposta execução de 16 prisioneiros de guerra pela Rússia

(Reuters) - A Ucrânia disse nesta terça-feira que abriu uma investigação no que é uma aparente execução de 16 prisioneiro de guerra ucranianos que haviam se rendido no front do leste por soldados russos.

"Este é o maior caso relatado de execução de prisioneiros de guerra ucranianos na linha de frente e mais uma indicação de que a execução e tortura de prisioneiros de guerra não são incidentes isolados", disse o procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, na rede X. "Isto é uma política deliberada da liderança militar e política russa."

Moscou não comentou imediatamente as acusações. O Kremlin nega que a Rússia cometa crimes de guerra na Ucrânia.