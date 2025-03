Trump chama Coreia do Norte de 'potência nuclear' e cita boa relação com país

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que ainda mantém um bom relacionamento com o líder norte-coreano Kim Jong Un, com quem realizou várias cúpulas durante seu primeiro mandato, e se referiu à Coreia do Norte mais uma vez como uma "potência nuclear".

Questionado por repórteres durante reunião no Salão Oval com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, se ele tinha planos de restabelecer relações com Kim, Trump disse: "Eu... Tenho um ótimo relacionamento com Kim Jong Un, e veremos o que acontece, mas certamente ele é uma potência nuclear."

Em 20 de janeiro, quando foi empossado para seu segundo mandato, Trump disse que a Coreia do Norte era uma "potência nuclear", levantando questões sobre se ele buscaria negociações para redução de armas em qualquer novo envolvimento com Pyongyang, em vez dos esforços de desnuclearização que falharam em seu primeiro mandato.