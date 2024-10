Pequeno planeta rochoso é detectado em órbita próxima à estrela de Barnard

Embora esse planeta, que orbita muito próximo à estrela de Barnard, tenha uma temperatura de superfície muito alta para ser adequado à vida, os pesquisadores encontraram o que chamaram de "fortes indícios" de três outros planetas ao redor da estrela de Barnard que podem ser melhores candidatos.

O planeta confirmado, chamado Barnard b, tem um diâmetro estimado de cerca de três quartos do diâmetro da Terra, ou seja, cerca de 9.700 km.

"É um dos planetas menos massivos já encontrados", além do nosso sistema solar, disse o astrônomo Jonay González Hernández, do Instituto de Astrofísica de Canárias, em Tenerife, Espanha, principal autor do estudo publicado nesta semana na revista Astronomy & Astrophysics.

Entre os planetas de nosso sistema solar, apenas Marte e Mercúrio são menores.

Com uma temperatura de superfície de cerca de 125 graus Celsius, Barnard b orbita a estrela de Barnard em apenas três dias terrestres a uma distância 20 vezes mais próxima do que o planeta mais interno do sistema solar, Mercúrio, está do Sol.

Planetas além do sistema solar são chamados de exoplanetas. Os cientistas que procuram exoplanetas com possibilidade de abrigar vida observam aqueles que residem na "zona habitável" em torno de uma estrela, onde não é muito quente nem muito frio, e pode haver água líquida na superfície do planeta.